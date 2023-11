GF, Greta Rossetti in viaggio per Roma: pronta al confronto con Mirko?

di Marta Goggi

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono ancora una coppia? È una domanda che si stanno facendo in molti dopo i recenti sviluppi della relazione nata dentro Temptation Island. Le cose tra i due sembravano essere complicate già nel momento in cui Mirko è entrato nella Casa del Grande Fratello, ma l'ingresso a sorpresa di Perla Vatiero, l' ex di Brunetti, ha ulteriormente complicato le cose.

In viaggio

Greta Rossetti è in viaggio per Roma, l'ha annunciato sui suoi profili social. Sono in molti a chiedersi se l'ex tentatrice sia diretta proprio verso lo studio del Grande Fratello per affrontare da vicino Mirko Brunetti e risolvere i dubbi sulla loro relazione. Sul web si vociferava anche di un possibile confronto tra Greta e Perla. Cosa accadrà?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA