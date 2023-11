Mirko e Greta si lasciano in diretta al GF. L'ex tentatrice pronta a entrare come nuova concorrente sabato

Dopo il confrontro con Perla, Greta ha il suo faccia a faccia anche con Mirko. Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 27 novembre, l'ex tentatrice è sempre più convinta di voler mettere un punto alla sua relazione, Brunetti non sembra far fatica ad accettare questa decisione. Ma non è tutto come sembra. Andiamo con ordine.

Mirko e Greta

Nei giorni scorsi, dopo il riavvicinamento tra Mirko e Perla, Greta ha pubblicato una storia sui social in cui mette un punto alla sua storia «Da oggi esiste sono Greta - scrive - non associatemi più a nessuno». Mirko, ignaro di tutto, durante la diretta di lunedì 27 novembre si considera ancora fidanzato con lei.

Per i due è arrivato il momento di chiarire una volta per tutte la loro storia nata a Temptation Island e terminata al Grande Fratello.