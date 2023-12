X Factor, Ambra Angiolini: il look "vietato ai minori" in finale. «Sono andata su Marte»

di Redazione web

Ambra Angiolini è stata una delle grandi protagoniste della finale di X-Factor, il talent show che si è concluso proprio ieri sera e che ha visto trionfare Sarafine che apparteneva alla squadra di Fedez. Ambra ha fatto il suo ingresso al Forum di Assago di Milano indossando un vestito davvero sexy che ha attirato l'attenzione di tutti i suoi fan e dei milioni di telespettatori che si sono scatenati sui social. «Siamo andate su Marte», ha commentato lei su Instagram, taggando la sua make-up artist.

L'outfit di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha fatto il suo ingresso in studio con un vestito nero attillato che aveva il suo punto forte nella scollatura. Infatti, non era il classico scollo profondo: il seno era coperto da due coppette, una specie di reggiseno molto sexy che non ha lasciato spazio all'immaginazione.

Ambra ha sempre sfoggiato look in grado di evidenziare la sua bellezza ma i fan del programma pensano che questo gli abbia battuti tutti. Sui social, in particolar modo su Twitter, l'abito è stato molto commentato, sia in negativo che in positivo e qualcuno ha scritto: «Vorrei vincere le mie paure come le sue te*** vincono la gravità», «Ambra come Elodie, quando le doti canore scarseggiano, manda avanti le te*** e passa la paura!», «Ambra super sexy...

Comunque io vorrei vincere le mie paure come le tette di Ambra vincono la gravità raga#XF2023 pic.twitter.com/MiLX8ZQJQR — Quell'Alice (@alice_wonder777) December 7, 2023

L'esibizione di Ambra Angiolini

Oltre ad avere sfoggiato un look e un fisico invidiabile, Ambra Angiolini si è anche esibita con il suo brano storico "T'Appartengo" che, ancora una volta, ha fatto cantare tutto il pubblico in studio e anche i fan che seguivano il programma da casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 12:46

