X Factor, le pagelle della finale: il trionfo di Sarafine e Fedez (10), Dargen secondo (8), Ambra spettatrice (6)

È venerdi e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo la finale andata in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui per l'ultima volta a dare i voti alle performance (e non solo) dei cantanti in gara, dei tre giudici - Ambra, Dargen D'Amico, Fedez - e della conduttrice Francesca Michielin. Una serata di grande musica, culminata con la vittoria di SARAFINE e del suo giudice Fedez.

