Milan-Roma 0-1, pagelle: Leao e Giroud, serata da incubo. Mancini, sbornia da derby, De Rossi mister futuro

La Roma vince a San Siro l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro uno spento Milan: decide il gol nel primo tempo di Mancini.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 7 Fa un vero e proprio miracolo su El Shaarawy poi però Mancini lo purga

CALABRIA 6 Davide corre avanti e indietro ma sembra non bastare mai. Troppo poco per recuperare anche da un solo gol

THIAW 5 Una serataccia. Non tiene Lukaku, non vede mai Dybala e sul gol dov’è? Forse era meglio far giocare l’esperto Simon Kjaer.

GABBIA 6,5 Muso a muso con Lukaku. L’unico a non mollare davvero mai

THEO HERNANDEZ 5 Sta ancora cercando Gianluca Mancini in area di rigore. Salta male e lontano dal suo uomo. Errore imperdonabile nella prima finalina

BENNACER 6 Tocca un miliardo e mezzo di palloni. Qualcuno è buono, altri no. Ma a mister Pioli non basta, vuole altro. (59’ Adli 5: si fa subito ammonire. Impegna Svilar ma sembra quasi più un caso)

REIJNDERS 6 La prima bomba la sgancia lui. Poi ci riprova ma Svilar non sbaglia mai. La terza è debolina, la quarta è nuovamente da tuffo.

PULISIC 5 Perde tutto. Lo scudo da Capitan America e ogni duello anche quello con Spinazzola. Arrivederci supereroe tocca a Samu provarci (78’ Chukwueze 7: ne salta un paio e regala un pallone d’oro a Olivier Giroud)

LOFTUS-CHEEK 5 C’era una volta Frank Kessie

RAFAEL LEAO 4 Celik si prende la meritata rivincita. Quando le partite contano Rafa fa sempre fatica a rispondere presente. Si arrabbia anche Maignan che lo manda a quel paese. Pioli esasperato lo toglie e San Siro per la prima volta forse fischia il suo campione… (78’ Okafor 6: anche Noah prova a spingere ma la Roma è chiusa a riccio)

GIROUD 4 Perché non l’ha preso lui Mancini? Prova a colpire ma sulla linea c’è l’altro numero nove, Romelu Lukaku. Poi colpisce la traversa da un metro

PIOLI 5 Il Milan non c’è, non scende in campo, non gioca. Altro che Real Madrid-Manchester City. Ora bisogna andare all’Olimpico facendo il Milan, non la bruttissima copia della squadra seconda in classifica in Serie A.

PAGELLE ROMA

SVILAR 6,5 Pochi veri pensieri. Ma li gestisce tutti con una calma apparente che distribuisce pure ai compagni di reparto

CELIK 7 Con Leao c’è un conto in sospeso. Il turco alla terza interrogazione dimostra di aver imparato decisamente la lezione e va a mettergli pressione senza avvertire la paura.

MANCINI 8 Sbornia da derby? Macché, rimette la bottiglia sul tavolo e invita tutti a reggere il confronto. E dopo meno di venti minuti bissa il gol di testa. In difesa è il solito osso duro, durissimo.

SMALLING 7 Si rimette gli stivali dell’anno scorso e torna il difensore che tanto è mancato in questa stagione. Nel finale va a spegnere le fiamme accese da Theo con un salvataggio vecchie maniere

SPINAZZOLA 6,5 Ricama bene, copre il giusto e quando vede il rettilineo sgasa andando vicino allo 0-2

CRISTANTE 6,5 Usa ammorbidente e carta ruvida per annullare Pulisic. La seconda gli porta un giallo pesante

PAREDES 7 Agisce nelle tenebre, in una zona del campo dove fa paura accendere la luce. Lui non si spaventa e va a gestire palle difficili (89’ Bove sv)

PELLEGRINI 7 Si ritaglia angoli di felicità, poi lascia il palco a Dybala. Ma nel finale riesce fuori con grande personalità (89’ Aouar sv)

DYBALA 8 Luce a San Siro. In ogni zona del campo si sente il fruscio delle foglie quando tocca il pallone. Uno lo rimette sulla testa di Mancini. Esce sfinito. (80’ Abraham sv)

LUKAKU 6,5 Terza a San Siro, la migliore. Manca ancora il gol, ma l’atteggiamento è giusto e va a salvare pure sulla linea di porta. (92’ Llorente sv)

EL SHAARAWY 7 Attenzione e mente fresca per anticipare Leao e mettere in riga Hernandez. Ma non rinuncia a fare male. E’ la mossa coraggiosa di De Rossi, che paga.

DE ROSSI 8 Padrona non solo del gioco, ma delle sue emozioni. La Roma fa brillare gli occhi a San Siro. E forse lo 0-1 va pure stretto. Mister futuro.

