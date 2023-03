GfVip, Micol Incorvaia va in finale. La reazione di Matteo Damante e Martina Nasoni: «Impossibile...»

di Redazione web

Durante l'ultima puntata del GfVip, Micol Incorvaia ha raggiunto ufficialmente la finale. Dopo Oriana Marzoli, il secondo posto è stato occupato dalla sorella di Clizia. La gioia della Vippona è esplosa in studio, contrariamente alla delusione di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

All’esterno della Casa, in molti sono rimasti sorpresi da questo televoto. Soprattutto Matteo Diamante e Martina Nasoni, che hanno vissuto un breve periodo a Cinecittà in veste di ex. I due ragazzi si sono ritrovati a vedere la diretta del reality e, appreso l’esito del televoto, la loro reazione è un misto di stupore ed incredulità.

Belen, post misterioso dopo l'assenza a Le Iene. I fan: «È incinta?»

Chanel Totti: «Capito una volta sola, sta a te cogliere la chance». Il mistero del messaggio su Instagram

Cosa hanno fatto

Su Twitter, Matteo Damante ha pubblicato un video in cui si mostra sorpreso: sbarra gli occhi e rimane a bocca aperta, mentre Martina si mette le mani sul volto visibilmente sorpresa. «Contento per Micol... però mi viene da dire “IMPOSSIBILE”. Guardate la nostra faccia. Credo che per la maggior parte di voi sia stata la stessa cosa…», ha scritto Matteo.

Contento per Micol..xò mi viene da dire “IMPOSSIBILE”..guardate la nostra faccia😅 credo che per la maggior parte di voi sia stata la stessa cosa…

Adesso ve lo scrivo: Nikita viene incastrata da Onestini, perde consensi e ciao ciao 👋 fine della storia,stasera esco!#gfvip pic.twitter.com/Ve7mUfkaf1 — Matteo Diamante (@matteodiamante) March 16, 2023

L'accusa

Sempre nel Tweet di Diamante, l'ex gieffino lancia l’ennesima stoccata a Luca Onestini, che secondo lui avrebbe inciso sulla decisione del pubblico di scartare Nikita Pelizon: «Adesso ve lo scrivo: Nikita viene incastrata da Onestini, perde consensi e ciao ciao, fine della storia, stasera esco!». Un duro attacco social, che deriva da vari dissidi avuti all'interno della Casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA