Gf Vip, Daniele Dal Moro squalificato: «Atteggiamenti irrispettosi contro Oriana Marzoli». Cosa è successo

Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. A pochi passi dalla finale, il concorrente è uscito dal Loft di Cinecittà a causa dei numerosi richiami e avvertimenti ricevuti dagli autori del reality show di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini.

Cosa è accaduto dopo la puntata

Ieri notte, dopo la messa in onda della puntata, il concorrente avrebbe infranto il regolamento con atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: «Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento», questo riportano le pagine social del programma.

Alcuni video, diventati virali sui social nelle ultime ore, chiarirebbero la situazione. Il filmato che circola in rete mostra il concorrente afferrare Oriana Marzoli, la sua fidanzata, per il collo. Un gesto che ha compromesso la sua posizione all'interno del programma. Gli utenti sui social non hanno affatto gradito le intenzioni, seppur scherzose, del concorrente chiedendone così la squalifica.

