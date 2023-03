Gf Vip, Ginevra Lamborghini e la frecciatina ad Antonino Spinalbese: «Fuori dalla Casa è tutto diverso...»

di Redazione Web

Dopo il Gf Vip cambia tutto. A confermarlo è Ginevra Lamborghini che, diversamente dal periodo di permanenza nel reality, sta facendo parlare di più di sè più all'esterno. In particolare, per il suo rapporto con Antonino Spinalbese. Di lui ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi. «Antonino che fine ha fatto? Non lo so, perché lo chiedete a me? In realtà siamo rimasti amici ma come poi alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava. Forse le cose dovevano andare così».

Aurora Ramazzotti, «alle tue t***e ci siamo affezionati». E lei risponde così

Edoardo Tavassi, la battuta a Oriana Marzoli per entrare in finale: posacenere per convenienza?

Cosa ha detto Ginevra

Ginevra spiega di aver accettato la situazione, senza particolari recriminazioni: «Se ero pronta a conoscerlo? Certo, ci tengo a dire che è sbagliato attaccare sia lui che me: sono scelte, di certo non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Non c’è da piangere e credo che siamo in buoni rapporti, non ci sentiamo perché lui ha la sua vita e io ho la mia. Chi lo sa un domani, lascio sempre la porta aperta». Chissà se ci sarà un ritorno di fiamma?

I motivi

Contrariamente a chi sperava in un buon esito della liaison, dalle parole di Ginevra emerge un profondo stop fra i due. «Lui voleva avere una storia con me? Parto dicendo che per me è sempre stato una persona con la quale ho stabilito un rapporto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, comunque ci si conosce poco e la vita fuori è tutta un’altra cosa».

Era amore?

Ginevra, poi, chiarisce la sua situazione sentimentale, lasciando fra le righe un riferimento a Antonino Spinalbese: «Abbiamo iniziato questa amicizia e poi dopo io sono una persona che, non lo so, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Invece dall’altra parte se mi mantengo aperta e morbida, il classico vediamo come va, senza coinvolgere impegni e doveri nei confronti dell’altro lascio passare tutto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA