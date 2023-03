Edoardo Tavassi, la battuta a Oriana Marzoli per entrare in finale: posacenere per convenienza?

di Redazione Web

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, non è stato ancora nominato per la finale del Grande Fratello Vip. Il concorrente, che nella Casa del GfVip porta brio, animo e fa battute, nelle ultime ore si è lasciato andare a qualche "frecciatina" a riguardo.

La frecciatina di Edoardo Tavassi

Dopo quasi sei mesi trascorsi on air, il Grande Fratello Vip non smette di stupire. Manca sempre meno alla finale ma sono state proclamate solo tre finaliste. Nell'ultima puntata c’è stata, infatti, la proclamazione di Giaele De Donà come terza finalista (dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia). Tant'è che in quel momento, Edoardo Tavassi è impazzito di gioia e si è messo a correre saltando sul divano quando ha scoperto che la sua fidanzata Micol era approdata in finale. Una reazione tipica di chi è felice per la propria fidanzata.

Ma perché il vippone Tavassi non è ancora arrivato in finale del GfVip? Una domanda che forse sta tormentando anche lui nelle ultime ore. Infatti, durante qualche chiacchiera con Oriana Marzoli ha detto esplicitamente: «Guarda solo perché ho bisogno dei tuoi voti per andare in finale condivido con te il posacenere», ha detto Tavassi.

Sarà una semplice battuta o un "rapporto di convenienza"?.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 16:30

