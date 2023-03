Giaele De Donà, la confessione al Gf Vip: «Ero il brutto anatroccolo, poi mi sono rifatta»

di Redazione Web

Giaele De Donà si è lasciata andare ad alcune confessioni che sui social non sono passate inosservate. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato alle amiche e inquiline Oriana Marzoli e Micol Incorvaia di non aver trascorso un'infanzia tranquilla, perché non si vedeva carina rispetto alle sue coetanee: «Ero il brutto anatroccolo», ha scherzato Giaele.

Amici, Francesca Tocca è incinta? La ballerina rompe il silenzio sui social

Davide Donadei choc a Milano: «Sono stato derubato e aggredito da 4 ragazzi»

Gf Vip, Daniele Dal Moro dopo la squalifica si rifiuta di partecipare alla puntata: «Presto tutta la verità». Stasera il nome della terza finalista

Giaele De Donà, la confessione al Gf Vip

«Non sembravo un maschietto ma ero davvero brutta. Dai 7 fino ai 12 anni ero magra magra magra, bassa e mi si vedevano le ossa. Completamente piatta, piccolina ed ero la più bassa della classe. Ero bruttissima credimi. Non ho inviato foto di famiglia di quel periodo perché ero un orrore. Mi vergognavo in tutte. Avevo l'apparecchio, ero il brutto anatroccolo».

«E ora che non è cambiato nulla?», ha risposto ironicamente Edoardo Tavassi che stava assistendo alla conversazione. Poi, Micol ha chiesto alla vippona quando è avvenuto il cambiamento estetico: «Sono diventata più carina quando mi sono rifatta», ha risposto prontamente Giaele.

Poi, tra le risate degli amici ha spiegato: «No dai, scherzo. Alle superiori mi sono imbellita però».

giaele: “quando ero piccola ero veramente brutta brutta brutta, mi chiamavano il brutto anatroccolo”

micol: “questo fino a che età”

giaele: “ho iniziato a diventare un po’ carina quando mi sono rifatta”

MI STO PISCIANDO ADDOSSO CON GIAELE#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/XLMNKe4STx — commendador (@c0mmendad0r) March 20, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA