GfVip, Micol Incorvaia: «Non mangio da tre giorni a pranzo. Non sento la fame»

di Redazione Web

Dopo il momento di sconforto per qualche chilo di troppo, Micol Incorvaia nella Casa del GfVip non riesce a trovare un equilibrio con il suo aspetto fisico. Questa volta, però, la sua scelta potrebbe essere discutibile. «Sono tre giorni che non mangio a pranzo perché non mi viene più fame», ha dichiarato la Incorvaia.

Lo sconforto di Micol Incorvaia

Un giorno si mangia, l’altro no. Oppure ci si siede a tavola a colazione e a cena, ma il pranzo si salta e si sta a digiuno fino al mattino dopo. Ecco, è proprio quello che sta facendo la concorrente del GfVip nell'ultimo periodo.

Ma la vippona Incorvaia dovrebbe sapere che il digiuno non fa dimagrire. Anzi. Lo dicono gli esperti e nessun parametro legato al tempo incide sulla bilancia. «Ho la gastrite perché ho solo bevuto caffè e fumato. Non ho proprio il senso di fame, zero», ha sottolineato la concorrente del reality.



Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 17:47

