Antonino Spinalbese, nuova vita dopo Ginevra Lamborghini: il messaggio in codice

Vita nuova per Antonino Spinalbese. Dopo essere uscito dalla Casa del Gf Vip, l'ex di Belen ha ripreso la sua vita normale, fissando però dei punti nuovi. Aria di cambiamenti per Antonino? Sembra di sì. Come mostra sul suo profilo Instagram, Antonino pubblica un nuovo post che attira l'attenzione dei follower. Una foto dell’hairstylist di profilo, in bianco e nero e la didascalia in francese: «Tourne la page» (in italiano: gira la pagina).

Il messaggio

Con il post pubblicato sul suo profilo, sembra dunque che Antonino Spinalbese stia voltando pagina, guardando oltre. Cosa sarà successo? Non ci sono riferimenti specifici a nessuna situazione, ma in molti hanno pensato che fra le righe si nasconda un messaggio per Ginevra Lamborghini.

Il post Gf Vip

Già dalla Casa del Gf Vip, Spinalbese e Lamborghini avevano instaurato un rapporto speciale, poi diventato una vera e propria frequentazione sentimentale, fuori. Dopo aver confermato in diretta il loro interesse reciproco con un bacio di fronte agli occhi di Alfonso Signorini su Canale 5, i due hanno iniziato a vedersi anche lontano dalle telecamere, ma qualcosa è andato storto. Ma poco dopo la coppia è scoppiata: ora che succederà?

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 23:03

