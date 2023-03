Gf Vip, Antonella Fiordelisi confida a Luca Onestini: «Ho fatto soffrire Edoardo Donnamaria»

di Redazione web gossip

Al Gfvip è il momento delle confidenze. Antonella Fiordelisi e Luca Onestini si confrontano ripensando al percorso nella Casa. L'ex schermitrice parla della sua relazione con Edoardo Donnamaria e quando Luca le chiede: «Con lui rifaresti tutto?» lei risponde: «Avrei evitato delle cose iniziali», riferendosi alle provocazioni e ai litigi dei primi mesi del loro rapporto, quando non le era chiaro quanto Edoardo Donnamaria ci tenesse a lei.

Proprio per questo, Antonella all'inzio ha assunto comportamenti ambigui di cui ora si pente: «Ho capito col tempo che l'hanno fatto stare male». E aggiunge: «A me è sempre piaciuto lui» confessa a Luca Onestini, ma ammette di essere stata diffidente all’inizio della conoscenza. Secondo Onestini, anche Donnamaria è molto preso e la prova è il videomessaggio che ha inviato alla schermitrice per il compleanno in cui dice: «Ci siamo scelti dal primo giorno».

Luca Onestini è convinto dell’amore di Edoardo Donnamaria per Antonella, visto che più volte il vippone gli ha confidato di provare emozioni mai sentite prima. Antonella Fiordelisi concorda, sa che ciò che li lega è un forte sentimento. Anche quando litigavano, visto che poi il desiderio di tonare insieme prevaleva sulla voglia di allontanarsi.

Anche Milena Miconi consiglia Antonella: «Con il tempo capisci se veramente quella persona rispecchia quello che tu vuoi accanto. Tu e Edoardo Donnamaria qui dentro avete tirato fuori tutti i vostri sentimenti. Fuori è diverso. La compatibilità vera la dovete vedere nel tempo e nella vita di tutti i giorni».

