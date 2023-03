Gf Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi finalmente insieme: «Sento il cuore a 1000». Ecco cosa fanno

di Redazione web gossip

Fuori dal Gf Vip, ma felici. I Donnalisi sono tornati e, nonostante siano entrambi fuori dal gioco, sono felicissimi. «Sento il cuore a 1000» scrive Antonella Fiordelisi sotto il video che pubblica nelle sue stories post puntata. E, nel mentre, canta a squarciagola con Edoardo Donnamaria in macchina "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang" di Jovanotti, abbracciandosi e sorridendo. Il tutto condiviso sul suo profilo dove, l'ex schermitrice è tornata più attiva che mai.

L'adrenalina

Dopo 6 mesi nella Casa del Gf Vip, Antonella è uscita ad un passo dalla finale. Seppur con amarezza, ora sembra essersi ripresa e tornata alla vita reale, seppur non con tempi rapidi. «Dormirò?» scrive sotto un'altra stories mentre gioca con il cane di Edoardo e, proprio dietro di lui c'è il fidanzato. E' palese, ormai, che i due stiano insieme sotto lo stesso tetto, sarà per rivivere le emozioni provate nel reality e continuare la loro storia d'amore o sarà solo momentaneamente?

I messaggi

«Sono un po' frastornata, però vi leggo tutti» dice in un'altra story e continua repostando foto ricordo con Nikita o tweet che hanno fatto su di lei. «Sono in After per leggervi tutte» scrive ancora con un cuoricino e un sorriso che fanno presagire che i messaggi delle fan siano tantissimi e molto dolci e di supporto per lei.

