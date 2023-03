Aurora Ramazzotti, i fan esaltano il seno (esplosivo): «Alle tue t***e ci siamo affezionati». Lei risponde così

di Redazione Web

Manca davvero poco alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è prossima al parto e ha descritto quest'attesa come un «indescrivibile emozione».



Nelle sue ultime Instagram Stories, Aurora ha raccontato che vorrebbe riprendere a fare allenamento a pieni ritmi. E così, i follower continuano a sostenerla con commenti molto "simpatici": «Noi alle tue tette ci siamo affezionati!». E lei reposta lo screenshot del commento con la sua risposta: «Inutile negarlo, me so affezionata pure io».

Aurora Ramazzotti, che sui social lavora come content creator, ha mantenuto grande riserbo sul figlio in arrivo. Ultimamente infatti, sembrerebbe parlarne di più. Ripreso il controllo sulla situazione, Aurora ha riversato le energie nello sport e ha accompagnato le fasi della gravidanza anche con diversi video su TikTok.

Proprio nelle ultime ore, Aurora ha parlato di sport e di come si sente in questo momento: «Ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morire allenarmi. Però, ammetto che mi sento bene e sto sperando che vada tutto bene anche se c'è un po' di sana pausa c'è».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 22:46

