Davide Donadei choc a Milano: «Sono stato derubato e aggredito da 4 ragazzi»

Davide Donadei protagonista di uno spiacevole episodio accaduto tra le vie di Milano. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato attivo sui social e dopo aver confessato ai fan di aver incontrato la sua ex fidanzata Chiara Rabbi per avere un chiarimento definitivo, Donadei ha raccontato di essere stato derubato e aggredito da quattro ragazzi. Ecco cosa ha detto.

Davide Donadei, il racconto choc sui social

Davide Donadei ha raccontato sui social di essere stato derubato fuori un locale nel centro meneghino: «Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro».

Poi, continua: «Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro. Alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. E poi ho realizzato: ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi». Questo lo spiacevole episodio che si è consumato negli ultimi giorni fuori un locale a Milano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 16:34

