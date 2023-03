Edoardo Donnamaria scioccato dalle parole di Davide Donadei sullo studio del Gf Vip: «In che senso?»

Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è apparso stupito della sicurezza con la quale Davide Donadei è rientrato velocemente in casa dopo la proclamazione del primo finalista di questa edizione.

GF Vip, Signorini smentisce se stesso? «Chi è il mio giornale, non lo lascio. Scritte cose non vere»

Gf Vip, una ex concorrente rivela: «Quattro vipponi hanno usato un telefono in casa». Ecco chi sono

Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia la squalifica? Scatta la censura: «Inquadrano solo Alberto e Milena»

Cosa è successo

Davide ha infatti affermato: «Io pensavo di essere uno dei tre più forti», riferendosi al televoto e alle preferenze espresse dal pubblico della trasmissione. Edoardo Donnamaria, un po' sorpreso, gli ha chiesto: «Ma in che senso scusa?» e Davide ha risposto: «ho avuto percezioni super positive dallo studio, ho sentito cori fare il mio nome».

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "SUmmer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- '5 mesi che non usciva la clip', Donnamaria e Tavassi commentano quel fimato mandato in onda da Signorini durante la puntata

«Metto a letto mio figlio alle 16.30 e dorme fino alle 6 del mattino. Le altre mamme mi dicono che sono crudele» https://t.co/OMbkiB12dM — Leggo (@leggoit) March 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA