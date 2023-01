Gf Vip, diretta 30 gennaio: Donnalisi sempre più in crisi. Sorpresa speciale per Edoardo e Daniele Stasera, lunedì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini