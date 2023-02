Antonella Fiordelisi e il bullismo, il gesto che non è piaciuto ai telespettatori del GfVip: «E ha anche il coraggio di fare la vittima»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi continua a fare parlare di sé. Anche durante l'ultima puntata del GfVip l'ex schermitrice è stata la protagonista indiscussa: prima per la vicenda con Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia e poi per un gesto (ritenuto dai telespettatori) di bullismo nei confronti di Edoardo Tavassi. Gli utenti su Twitter scrivono che se le azioni che lei compie nei confronti degli altri concorrenti fossero rivolte a lei, si aprirebbe di sicuro un caso.

La vicenda

Alla fine di ogni puntata del GfVip, Alfonso Signorini nomina i concorrenti in nomination e che quindi rischiano di uscire durante la puntata successiva. Nel corso dell'ultima serata, il conduttore ha chiamato i vipponi che avevano preso più voti dai coinquilini e davanti allo schermo si sono piazzati Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Anche Edoardo Tavassi è uno dei nominati e quando Alfonso ha fatto il suo nome, Antonella ha tirato verso di sé le sue amiche, allontanandole da Tavassi che è rimasto solo al centro del salotto.

Gli utenti su Twitter hanno condannato il brutto gesto di esclusione.

I commenti social

Il fatto che Antonella abbia allontanato le amiche da Edoardo, non è piaciuto sui social. Su Twitter sono comparsi vari commenti: «Che scena pietosa, non vedevo una cosa del genere dall'asilo», «Per fortuna non è successo a lei, altrimenti apriti cielo!» oppure «E queste sarebbero le vittime?».

