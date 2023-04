Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, la decisione dopo il GfVip: «Ecco cosa faremo insieme»

di Redazione Web

È finito il Grande Fratello Vip, ma i legami che si sono istaurati dentro la Casa rimangono più vivi che mai. Nonostante gli ex vipponi vivano tutti in città d'Italia diverse, chi a Roma e chi a Milano, cercano comunque di organizzare delle rimpatriate per trascorrere il tempo insieme come se il reality show non fosse mai finito.

Come ha anticipato Giaele De Donà, oggi la vippona inconterà l'amica e seconda classificata del reality Oriana Marzoli e ben presto arriverà il turno delle "OMG" (che sta per Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà) al completo.

Giaele De Donà svela il prossimo progetto

Attraverso il profilo Instagram del fratello di Giaele, Matthias De Donà, l'ex vippona ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato quando si rivedrà con le sue amiche Micol Incorvaia e Oriana Marzoli: «Allora, Oriana la vedo già domani sera. Micol, invece, sto aspettando che torni a Milano. Anzi, Micol considerami che sono quasi due giorni che non ci sentiamo», ha detto Giaele col sorriso stampato sulle labbra.

E poi lancia un'anteprima sui progetti che la attendono, legati in particolare alle due ragazze: «Le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso», ha concluso l'ex vippona.

Al momento, tuttavia, non ci sono anticipazioni su che cosa le tre ragazze hanno deciso di tatuarsi insieme. L'idea e la voglia ci sono e, sicuramente, sarà legato alla loro esperienza al GfVip e all'amicizia nata e maturata durante il corso del reality show.

ODDIO ORIANA E GIAELE SI VEDRANNO DOMANI SERA E TATUAGGIO OMG CONFIRMED pic.twitter.com/AsQFRaXZfA — Paola. (@Iperborea_) April 5, 2023

