Nikita Pelizon ringrazia i fan dopo la vittoria al GfVip, ma c'è chi nota qualcosa di strano nella voce

Alla fine, a vincere il Grande Fratello Vip è stata lei: Nikita Pelizon che, soprattutto negli ultimi mesi, si è ritrovata a "combattere" da sola contro tutti.

Del suo modo di fare è stato praticamente criticato tutto, persino il suo accento che per molti concorrenti risultava strano e forzato, quasi come se la ragazza volesse fingere di essere straniera.

Cosa è successo

A tal proposito, sui social è spuntato un video in cui Nikita ringrazia i suoi fan: «Ragazzi che risultato, siete stati fantastici, non vedo l'ora di leggervi tutti. [...] La mia vittoria in realtà è la vostra vittoria. Vi ringrazio un sacco!», ha affermato Nikita.

Immediatamente, però, il video è stato commentato anche da chi ha notato qualcosa di diverso nella sua voce. «Ma la voce è sempre la stessa? Mi sembra cambiata, non sento più l'accento come prima», «Ma ora parla normale? È sparito l'accento? Miracolo», hanno twittato alcuni utenti.

