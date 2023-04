Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza in ospedale con la flebo. Paura per il fidanzato di Ida Platano: «Day off»

di Redazione web gossip

Paura per Alessandro Vicinanza. Il fidanzato di Ida Platano, entrambi ex volti di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i suoi fan. L’ex cavaliere ha condiviso una foto che lo ritraeva in ospedale con una flebo, mandando in allarme tutti e sparendo per diverse ore. Ma solo dopo, fortunatamente, Alessandro ha aggioranto i fan con una story Instagram: «Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto». Chi cercava risposte da Ida Platano non le ha ottenute. La parrucchiera di Brescia non ha dato alcun aggiornamento nè ha spiegato il motivo per cui Alessandro si trovava in ospedale con una flebo.

Alessandro Vicinanza in ospedale: cosa è successo

In queste ore, Alessandro è tornato sui social, sia per ringraziare i fan che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, sia per aggiornare tutti. Dopo di che, ha ammesso di essersi ripreso dopo aver trascorso diverse ore su un letto d’ospedale. Ecco cosa ha dichiarato Alessandro dopo essere stato al pronto soccorso: «Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto».

Le condizioni

Ora sembra tutto ok. Alessandro dice di stare bene dopo aver fatto i vari accertamenti in ospedale. Non si sa di preciso perché l’ex cavaliere si sia recato al pronto soccorso, ha solo parlato del suo cuore «un po’ ballerino». Tutto tace, invece, sui profili di Ida Platano. L’ex dama del Trono Over ha condiviso solo un video nel suo salone di bellezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 16:09

