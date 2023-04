Chiara Nasti, furia social: «In giro solo zingari e trogloditi». Cosa è successo

di Redazione web gossip

«Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari» esordisce così Chiara Nasti, che si sfoga con i follower, parlando della sua disavventura. Già dall'esordio, la neo mamma fa intendere di essere stata vittima di uno scippo e proprio agli autori del furto augura di «spendere tutto in medicine».

Cosa è successo

A lanciare l'allerta è stata proprio l'influencer Chiara Nasti, molto alterata per quanto le è capitato. «Non ne voglio neanche parlare... tanto le cose materiali si ricomprano» scrive, e poi allude a uno scippo: «Tutto quello che prendono ci compreranno le medicine». E continua: «C'è gente di mer... in giro. Il karma esiste».

La conseguenza

Oltre a tutto questo, per Nasti ci sono anche febbre e sinusite che non le danno pace, ma lei non perde il sorriso: «Siamo positivi!» scrive. Essendo spesso bersaglio degli hater, per il suo modo di fare la mamma o per le sue esternazioni social a dir poco dirette, Chiara Nasti ricorre a un rito magico contro la sfortuna. Tra il serio e il faceto, si è messa nelle mani di una maga che ha operato il rituale dell'olio che, secondo la superstizione, serve per verificare la presenza di energie negative. «Occhio malocchio» ha scritto l'influencer a commento delle immagini.

L'amore

Ma la sicurezza e il sorriso glieli regala Mattia Zaccagni, padre del suo primo figlio, a cui dedica parole d'amore: «Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e che ci continuerai a dare. Con te mi sento davvero felice e al sicuro e non potrei provare sensazione migliore: sento che il nostro legame è indistruttibile. Grazie per tutto il rispetto che mi porti che al giorno d’oggi non è assolutamente un concetto da sottovalutare. Amo il tuo essere così leale, onesto e umile. Ti amo, anzi, io e Thiago ti amiamo».

