Ilary Blasi festeggia la nipotina Jolie: «Tanti auguri amore di zia». La figlia di Melory compie due anni

«Tanti auguri amore di zia» scrive Ilary Blasi in vena di festeggiamenti per la nipotina che oggi compie 2 anni. «Jolie 2» aggiunge sotto la story Instagram pubblicata sul suo profilo in cui mostra i palloncini e la piccola Jolie in braccio alla mamma con una coroncina. Dopo la puntata di ieri sera dell'Isola di famosi, Ilary non si gode la famiglia a cui ha sempre mostrato di essere affezionata. Jolie è la figlia di Melory, sorella della ex di Francesco Totti.

I festeggiamenti



Non è la prima volta, infatti, che Ilary si mostra felice tra i parenti. A Natale ha pubblicato degli scatti con l'adorata nonna e ancora, con le sorelle con cui ha un rapporto speciale. Dopo la separazione da Totti, Ilary ha ripreso a vivere e accanto a sè c'è costantemente Bastian, il nuovo compagno. La battaglia legale in tribunale prosegue e, nel frattempo la showgirl ha ripreso a lavorare in Mediaset al suo programma di punta, l'Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 17:48

