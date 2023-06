Elettra Lamborghini, «ma un bambino?» chiede Mara Venier a Domenica In: la risposta è fulminante

di Redazione Web

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elettra Lamborghini ha affrontato anche il tema maternità. La conduttrice le ha chiesto: «Senti, ma un bambino?» e subito Elettra l'ha fulminata con lo sguardo, dicendo: «Sacrilegio». Cosa avrà voluto dire? Non vorrà averne? Sarà un argomento tabù per lei? Sembrerebbe di sì visto che la conversazione nel salotto di Domenica In si è subito spostato sul marito, Afrojack.

L'inizio

La loro storia d'amore è nata su Instagram. Dopo la prima conoscenza all’Home Festival, lui avrebbe iniziato a scriverle su Instagram e ad invitarla in studio: «Non abbiamo mai più parlato di musica… Cioè, ci siamo proprio innamorati» ha confessato Elettra.

La musica

Ma l'amore per la musica non ferma Elettra che è in uscita col suo nuovo album: Elettraton. Sulla novità musicale, ha svelato pochi dettagli anche perchè il discorso è tornato sul marito e sulla loro intimità. Elettra ha mostrato i succhiotti al collo come prova della loro vita privata attiva e subito la conduttrice ha esclamato: «Evviva i succhiotti!».

