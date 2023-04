Elettra Lamborghini, la regola per salvare il matrimonio: «Con mio marito facciamo così...»

di Redazione web

Se il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack procede a gonfie vele, il merito è della regola che i due hanno imposto al loro legame. A rivelarlo è la stessa cantante a Di più Tv: «Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola».

La regola

La regola di Elettra Lamborghini e il marito Afrojack è: «Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo». E, per via degli impegni di entrambi, al momento hanno accantonato il progetto di mettere su famiglia: «Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero».

