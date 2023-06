Elettra Lamborghini a Domenica in: «Ho sofferto ma non usiamo la parola "depressione". Afrojack? Ci siamo innamorati guardando un albero»

di Redazione web

Elettra Lamborghini entra in studio e canta un mash-up dei suoi successi musicali. La padrona di casa Mara Venier le chiede del suo momento di down: «Ora le cose vanno meglio. Non mi piace usare il termine depressione. Sembra che ne sia uscita. E' un periodo sereno quello che sto vivendo». La cantante spiega che non le piace dare problemi agli altri, soprattutto a suo marito Afrojack: «Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano. Ci resto male anche con le persone "cattive"». La «zia» Mara la conforta: «Allontanati da chi ti fa stare male». Il membro della famiglia Lamborghini: «Dopo Sanremo ho capito i mieri errori. Ora mi sta aiutando una psicologa». La conduttrice la prende in giro dicendole che le farà lei da consulente, gratis.

L'amore per Afrojack

Lamborghini racconta la sua storia d'amore con Afrojack: «Me lo presentarono a un festival.

Alla fine dell'intervista la cantante ha cantato «Mani in alto» il nuovo brano del suo album «Elettrotron»: lo studio balla al ritmo di musica reggaeton con uno spettacolo di luci e colori.

Happy birthday to me 🥹🥳🥰❤️🎂Oggi è il mio compleanno e sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno!!⚡️ #ELETTRATON il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni… 🥹🥹presave e preorder al link in bio 🫶🏽❤️🥹 pic.twitter.com/2qUJWUVIjk — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) May 17, 2023

