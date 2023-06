​Giulia Tramontano, Alberto Matano e l'intervista alla mamma di Impagnatiello a “La Vita in diretta”: «Perchè l'ho mandata in onda»

di Redazione web

Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, ha dichiarato di essere stato molto criticato per aver mandato in onda l'intervista della mamma di Alessandro Impagnatiello. L'assassino reo confesso di Giulia Tramontano ora è in carcere a San Vittore a Milano. Il conduttore de La vita in diretta ha parlato del caso da Francesca Fialdini a "Da noi a ruota Libera".

Alessandro Impagnatiello, la mamma a La Vita in Diretta: «Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia»

Alberto Matano, le dichiarazioni sul caso Giulia Tramontano

«Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia», così ha dichiarato la mamma di Alessandro Impagnatiello a La vita in diretta.

Il conduttore e giornarlista Alberto Matano ha deciso di mandare in onda l'interivista pur sapendo che sarebbe stata molto criticata. «Siamo stati additati per aver mandato in onda l'intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei. Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia così come allo stesso tempo provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro», spiega Alberto Matano, ospite nel programma di Francesca Fialdini.

