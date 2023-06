Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, il gesto che fa sperare i fan: è di nuovo amicizia?

di Redazione Web

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dopo una lunga amicizia, le due ex veline si sono allontante ma il motivo non è mai venuto a galla. Oggi le due ex veline di Striscia la Notizia non hanno più legami. Corvaglia, seppur non abbia mai raccontato pubblicamente cosa è accaduto di preciso, ha sottolineato che si è verificato qualcosa di “grave” e che per tale motivo non ha intenzione di perdonare la sarda. Ma ecco che, a gran sorpresa, nelle scorse ore, la Canalis ha dato segnali di disgelo sui social. Su Instagram ha postato tra le Stories delle immagini del passato e in una di queste appare con Maddalena, quando entrambe erano poco più che ventenni. Un gesto importante, dunque, ma cosa avrà voluto comunicare?

ll gesto

Questo sarebbe il primo gesto pubblico di disgelo da quando l’amicizia è naufragata.

L'amore

Per le due ex veline gli ultimi anni sono stati assai movimentati anche dal punto di vista sentimentale. Maddalena ha visto finire su un binario morto il matrimonio con il musicista Stef Burns, mentre Canalis, notizia di poche settimane fa, ha chiuso con il chirurgo americano Brian Perry, decidendo di ricominciare dal suo personal trainer, Georgean Cimpeanu, uomo di 29 anni. Che qualcosa fosse nell’aria lo si è intuito di recente. A riprova che tra Elisabetta e il giovane sia sbocciato qualcosa di importante sono poi giunte le paparazzate pubblicate da Chi Magazine che, nell’ultimo numero in edicola, ha di fatto confermato le indiscrezioni che volevano la showgirl e il ragazzo più che amici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 19:53

