Parigi 2024, la drag queen Minima Gesté porta la fiamma olimpica: «Un'occasione per fare luce sulla mia comunità». Ma è polemica

di Cecilia Legardi

Minima Gesté (nome d'arte di Arthur Raynaud) è la drag queen scelta da Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, per portare la fiamma olimpica. La decisione, però, solleva qualche dubbio.

La drag queen alle olimpiadi

Minima Gesté ha espresso tutta la sua eccitazione per i giochi olimpici a France 5, raccontando che questa è l'occasione che aspettava per far luce sulla comunità drag e sulla sofferenza a cui viene ancora sottoposta. «Sospetto cosa si pensi sulla nostra comunità - ha riferito Minima Gesté durante il talk show - ecco perché ho accettato di portare la fiamma. Sapevo che questo avrebbe provocato reazioni. Come drag, siamo lì anche per portare un po’ di pepe, per mescolare la salsa, per mettere in risalto le nostre esistenze, perché sappiamo che persone come Marion Maréchal le mettono in discussione».

L'annuncio della sindaca parigina, infatti, è diventato anche occasione di agitazione: molti utenti hanno schernito la scelta di Anne Hidalgo dando vita a una campagna diffamatoria. Marion Maréchal, capo della lista Reconquest delle prossime elezioni europee, non appoggia la decisione del sindaco e lo ha detto apertamente in C à vous (un programma tv nel quale è stato intervistato venerdì 3 maggio): «Questa persona fa rappresentazioni particolarmente volgari, ipersessualizzati... Non ritengo che questo sia un buon modo di rappresentare la Francia agli occhi del mondo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA