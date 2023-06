Paola Di Benedetto e Federico Rossi ritorno di fiamma? Lei rompe il silenzio

di Redazione Web

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? Sono molte le indiscrezioni che negli ultimi giorni hanno infiammato il gossip in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante. I due ex fidanzati sono stati beccati insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. L'ex coppia sarebbe stata insieme per tutta la durata del concerto. Ma, durante un'intervista a Tag24 la conduttrice ha confessato qual è il suo rapporto oggi con il cantante. Andiamo a vedere cosa ha detto.

«Il gossip fa parte del gioco - ha sottolineato Paola Di Benedetto -.

Poi, ha precisato: «Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta».

«Ci vogliamo un gran bene»

A dirla tutta già qualche tempo fa, Paola Di Benedetto, aveva chiarito questa situazione a Verissimo: «Ad oggi posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter fare una cosa del genere perché sono una di quelle che pensa "come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?" E invece, se una persona vuole rimane dell'affetto sincero. Noi ci sentiamo anche per diverse cose, mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Io mi auguro di conservare questo bel rapporto di amicizia con lui».

