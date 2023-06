Paola Di Benedetto, Rkomi e il momento imbarazzante sul palco: «Sono uscito con lei...». E cala il gelo

di Redazione web

Paola Di Benedetto ha incantato al Radio Zeta Future Hits 2023 dove ha condotto magistralmente la serata, affiancata da Jody Cecchetto e Camilla Ghini. Tra quelle che si prospettano essere i futuri tormentoni dell'estate 2023, non è passato inosservato un momento imbarazzante per la conduttrice. Sul palco, infatti il cantante Rkomi, con cui ha avuto una relazione, l'ha nominta durante la sua esibizione, ma non è come sembra. Andiamo a vedere cosa è successo e la reazione di Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto e il momento imbarazzante

Durante le esibizioni al RadioZeta Future Hits Live 2023, c'è stata una in particolare ad aver catturato l'attenzione degli spettatori e di Paola Di Benedetto.

Durante l'esibizione di "Hollywood", la nuova hit estiva di Irama, Rkomi e Shablo, Rkomi canta «Sono uscito con Paola..». La "Paola" a cui fa riferimento è proprio Paola Di Benedetto, la presentatrice della serata.

La conduttrice ha mantenuto un attegiamento molto professionale, ma i suoi colleghi Jody Cecchetto e Camilla Ghini non hanno perso occasione di prenderla in giro canticchiando la canzone anche dopo la fine dell'esibizione.

Paola Di Benedetto ha commentato così i due conduttori: «Almeno voi vi divertite». Non è ancora chiaro come sia finita la relazione tra Paola e Rkomi, ma a quanto pare la conduttrice preferisce passare oltre.

