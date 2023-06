Nathaly Caldonazzo, la figlia sbarca su L'Isola dei Famosi, ma la scena non passa in tv: cosa è successo

di Redazione Web

Mia Sangiuliano, figlia di Nathaly Caldonazzo è sbarcata a L’Isola dei Famosi, ma il suo arrivo non è stato comunicato al pubblico. Sembra che la figlia della naufraga abbia raggiunto la mamma sull’Ultima Spiaggia, trascorrendoci insieme un'intera giornata. Probabilmente la causa dell'omissione è nel cambiamento dei palinsesti Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Lo scivolone

Il daytime de L’Isola dei Famosi non è andato in onda né lunedì, né martedì e né tantomeno ieri, giorno dei funerali di Berlusconi. Quando Canale 5 ha mandato in onda una puntata generica non si è vista Mia Sangiuliano, figlia 19enne di Nathaly Caldonazzo, che ha avuto l’opportunità invece di stare del tempo con lei.

Le ipotesi

Non si sa ancora se la Sangiuliano sia stata con Nathaly solo qualche tempo per farle una sorpresa, se sia già ripartita, se magari resterà ancora nelle dinamiche del gioco. Non troppo tempo fa la Caldonazzo aveva dichiarato di sentire la figlia con un tono diverso, forse la produzione ha voluto farle un regalo per farle stare un po' insieme? Non resta che aspettare la prossima puntata per avere maggiori spiegazioni a riguardo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 17:16

