Chiara Ferragni, dalla felpa (macchiata) al top che divide i fan: «Si gonfia prima di indossarlo?»

È bastata una macchia sulla felpa per avvicinare Chiara Ferragni alla normalità dei suoi fan («allora sei mortale come noi», sottolinenano i follower). Fan che hanno subito notato il dettaglio sull'outfit e non hanno potuto fare a meno di commentare quanto, anche la più famosa delle influencer, possa vivere l'imbarazzo di sporcarsi in pubblico.

In questo caso, però, ai follower è stato sufficiente veder Chiara Ferragni indossare un top con un cuore gonfiabile che crea una scollatura sul seno, per dimenticarsi della felpa macchiata e tornare a criticare l'imprenditrice digitale. Ecco cosa è successo questa volta a Disneyland Paris.

I fan a Chiara Ferragni: «Sei mortale anche tu»

Mentre Fedez si trovava nella cornice di Villa Borghese a Roma per promuovere la sua nuova bevanda realizzata con Lazza, Chiara Ferragni si prendeva la sua dose giornaliera di critiche da parte degli hater.

Sui social, l'imprenditrice digitale ha pubblicato delle stories in cui una macchia sulla felpa è stato il dettaglio che i suoi fan hanno "apprezzato": «Allora anche tu sei normale!», le scrivono alcuni follower, mentre altri, contenti del "fallimento" d'immagine dell'influencer, gioiscono nel pensare all'imbarazzo che avrà vissuto quando si sarà accorta di avere la felpa sporca.

Il top della discordia

A dare un nuovo motivo agli hater per cui lamentarsi, però, è stata la stessa Chiara Ferragni che, con il suo top Moschino, ha creato uno spartiacque enorme tra i suoi follower.

«Sarà anche di marca, ma è orrendo.

In molti hanno apprezzato e ironicamente commentato così: «Almeno non ti si vede il seno e tutto sommato è carino». Poi, un dubbio assale i follower: «Ma si gonfia prima o dopo averlo indossato?».

Al momento, tuttavia, nessuna risposta è arrivata da Chiara Ferragni e il dilemma resta tale.

