Fedez denuncia un parcheggiatore abusivo: multato senzatetto 60enne. Furia sui social: «Se la prende con i poveracci»

di Redazione web

Fedez contro un parcheggiatore abusivo di Milano. Il rapper è nuovamente al centro di un fatto cronaca e - come spesso accade - anche stavolta divide gli animi. Stavolta il marito di Chiara Ferragni ha contribuito a individuare e multare un uomo che si aggirava nei pressi della Stazione Centrale e "aiutava" gli automobilisti a parcheggiare in cambio di denaro. Ma la segnalazione di Federico non è stata accolta da tutti allo stesso modo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Fedez denuncia il parcheggiatore abusivo

Come riporta Repubblica Milano, Fedez, insieme a una sua assistente, dopo aver notato diverse volte il ripetersi della scena in cui sempre lo stesso parcheggiatore abusivo chiedeva soldi agli automobilisti di via Doria, in zona Centrale, ha deciso di denunciare il fatto. Alla denuncia, avvenuta il 18 luglio, è seguito l'intervento dei carabinieri, che hanno trovato il parcheggiatore abusivo in possesso di un blocchetto sul quale erano segnati i numeri di targa delle auto in sosta, ma non è stato in grado di giustificarlo. È così scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione e una multa per l'uomo, un senza fissa dimora di 60 anni.

La polemica

La notizia si è rapidamente diffusa sui social, dove - come spesso accade - Fedez è finito al centro della polemica.

No aspè ma veramente ora i parcheggiatori abusivi sono picoli anceli per dare contro Fedez? https://t.co/h1cQGGpXWX — Miss Lunitoo (@lunitoo) July 19, 2023

Ma non tutti sono dello stesso parere, e in molti fanno notare che l'essere senza fissa dimora non autorizzi di certo a compiere azioni illegali. «La gente che va contro fedez chiaramente non sa essere oggettiva. Veramente state vittimizzando un parcheggiatore abusivo e state dando contro a fedez solo perché è ricco? Fedez si è fatto le sue ricchezze da solo. Non ha fatto mai male a nessuno. Ora essere ricco è una colpa?». Infine, c'è chi la mette sull'ironia: «Gli avranno dato l'Ambrogino d'Oro a Milano, ma dopo questa gli toglieranno la cittadinanza di Rozzano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 14:33

