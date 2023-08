Cristina Seymandi al Grande Fratello? La presunta chiamata di Pier Silvio Berlusconi dopo il caso del tradimento: «C'è un accordo con Massimo Segre»

di Redazione web

Cristina Seymandi nel cast della prossima edizione del Grande Fratello? Nelle ultime ore è circolata la voce sulla possibile partecipazione della donna, finita alle cronache per il caso del presunto tradimento all'ex fidanzato Massimo Segre, che l'ha poi svelato alla festa pre-matrimoniale. Ebbene, la diretta interessata - tramite il il “reputation manager” Luca Poma - smentisce chiamate di Pier Silvio Berlusconi. «I rumors – spiega Poma – sono completamente destituiti di fondamento».

Segre-Seymandi, spariti 700mila euro dal conto condiviso

Seymandi-Segre, l'imprenditrice rompe il silenzio: «L’anello era sparito. Una vendetta programmata per umiliarmi»

Tanti programmi tv interessati

Il manager però, non nasconde l'interesse di tanti programmi televisivi per la sua vicenda: «Ha ricevuto molti inviti in trasmissioni televisive che ha cortesemente rifiutato».

Il silenzio è stato concordato con Massimo Segre, che dopo la rottura in pubblica piazza, ha preferito abbassare i toni: «Anche nel rispetto della richiesta di silenzio stampa avanzata dal dottor Segre e che la dottoressa Seymandi non ha mai avuto ragione di disattendere di propria iniziativa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA