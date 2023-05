Isola dei famosi, l'appello di Lucas Peracchi: «Ilary Blasi, dammi una possibilità»

di Redazione Web

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, vorrebbe partecipare a un reality. Tra i suoi preferiti, spunta l’Isola dei Famosi dove potrebbe non solo mettersi alla prova fisicamente, ma anche vivere un’avventura mozzafiato nella natura. Nonostante la partecipazione a Uomini e Donne gli abbia regalato grande popolarità, Lucas ha poi scelto di dedicarsi ad altro occupandosi stabilmente di fitness. E, infatti, sul settimanale Nuovo Tv, Lucas Peracchi ha rivolto un appello a Ilary Blasi candidandosi come concorrente: «Ilary Blasi, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura» ha detto l’ex tronista.

La richiesta

Sui social Lucas ha un vasto seguito e, oltre a mostrare il fisico scolpito, non nega di aver voglia di partecipare a diversi reality. Ma, in particolare, l'Isola è quello che lo stuzzica maggiormente. L’edizione 2023 è partita lo scorso 17 aprile e dovrebbe andare avanti fino a metà di giugno. Il cast dei concorrenti è formato, ma non sono da escludere nuovi arrivi: sarà accolta la richiesta di Lucas?

