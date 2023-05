L'ex tronista si dà al porno e apre un canale su Telegram: «Italian Stallion». Ecco chi è

di Redazione web

Da Uomini e Donne a OnlyFans e poi i video hot: l'ex tronista si dedica all'attività cinematografica e di produzione di video pornografici sui social. Il "Purosangue" ha creato un profilo social dedicato ai suoi video. L'ex di Mercedesz Henger apre il suo canale "Italian Stallion" e passa dal trono rosso di Maria De Filippi alle luci rosse dei video vietati ai minori. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lucas Peracchi, da U&D ai video hot

Lucas Peracchi, 36 anni, personal trainer e ora attore porno. Aveva fatto parlare di sè per l'attività svolta su OnlyFans, piattaforma con la quale ha avuto l'opportunità di riacquistare la casa dei nonni. La piattaforma dedicata alle foto hot di vip gli ha perciò consentito anche di sperimentare un nuovo settore lavorativo.

Sulla pagina Instagram condivide in anteprima i suoi contenuti che poi possono essere visti senza filtri su Telegram. Ieri sera, in compagnia di Priscilla Salerno, ha condiviso una Instagram story in cui i due ridendo affermano: «Chi sa cosa succederà stasera!». Ai follower che gli chiedono se lascerà il suo lavoro di personal trainer, risponde: «Farò degli allenamenti ancora più specifici in quel senso», ironicamente afferma.

