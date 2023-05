Isola dei Famosi, Ilary Blasi e l'appello dell'ex tronista: «Dammi una possibilità»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5 che, anche sui social, apprezza molto il format e il modo di condurre di Ilary Blasi. Tra gli spettatori più fedeli del reality show, c'è anche l'ex tronista Lucas Peracchi che, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato che non gli dispiacerebbe partire per l'Honduras e diventare un naufrago. Una delle ex fidanzate di Lucas Peracchi, Mercédesz Henger, figlia di Eva Henger, ha partecipato a una delle scorse edizioni del reality.

Lucas Peracchi, personal trainer ed ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che partirebbe molto volentieri per Cayo Cochinos: «Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura. Effettivamente è da un po' che non vado in tv. Ho trovato il mio equilibrio con i social e sto lavorando molto bene. Sinceramente non mi manca la televisione, ovvio, sarei ipocrita a dire il contrario e quindi se dovesse capitare di tornare in tv sarebbe per me anche una pubblicità per quanto riguarda il mio settore primario che è il fitness. Mi vedrei bene in Honduras anche nella Playa natura delle prime edizioni mi sentirei a mio agio».

La frecciatina al GfVip

Infine, Lucas Peracchi ha spiegato i motivi per cui si sentirebbe meglio in un reality dinamico come lo è l'Isola: «Mi farebbe piacere partecipare a un reality show anche perché siccome sono una persona molto dinamica, attiva e sveglia non lo renderei noioso come il Grande Fratello Vip 7, che sembra di stare a messa. E poi mi farei conoscere per quello che sono, sia nel bene che nel male».

