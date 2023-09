Grande Fratello, la nuova clausola anti trash: «Se i concorrenti lo indossano non possono sdraiarsi»

Una nuova clausola è stata introdotta nel regolamento del nuovo Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in questa nuova edizione ha deciso di introdurre tante novità e tra queste le più ferree sono quelle legate al comportamento degli inquilini della Casa più spiata d'Italia.

Mentre Mediaset cerca di distaccarsi dal trash che ha travolto la scorsa edizione, alcune novità riguardano anche la pubblicità che, da sempre, anima il reality permettendo una durata del programma sempre più lunga. E tra queste la più curiosa è sicuramente quella relativa all'atteggiamento che i concorrenti dovranno rispettare nel loft di Cinecittà, relativa a un costume da bagno. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.

Gf: la regola da rispettare sul costume da bagno

Questa clausola specifica una serie di norme relative all'uso del costume da bagno fornito dal brand sportivo che funge da sponsor per il reality show trasmesso sulle reti Mediaset.

Si tratta forse di una delle tante nuove scelte della produzione per evitare che la trasmissione prenda una piega troppo trash? Oppure si tratterà di una richiesta specifica dello sponsor? Andiamo a scoprirlo insieme.

