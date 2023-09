Grande Fratello, Angelica e Rosy "infastidite" dall'entusiasmo di Giselda: «Non siamo mica alla sagra di Bassano»

di Redazione web

La nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente cominciata. I fan del programma televisivo più famoso d'Italia e condotto da Alfonso Signorini, non vedevano l'ora di conoscere i nuovi inquilini della casa di Cinecittà che stanno già facendo molto parlare di sé sui social, specialmente su Twitter. Gli utenti del web, infatti, hanno già "inquadrato" alcuni concorrenti e pensano che quest'anno il celeberrimo reality show possa davvero "regalare gioie". Le protagoniste di uno dei video più cliccati sono Angelica, Rosy e Giselda.

Grande Fratello, un collega di Giselda mima un rapporto orale: non c'è censura e il video fa il giro del web

«Pelato Infame», il tweet di Daniele Dal Moro smuove un polverone: ecco a chi potrebbe essere riferito

Grande Fratello, prima puntata: gaffe, nomination, televoto e primi concorrenti. Ecco cosa è successo

vi scongiuro giselda sta già sulle scatole a mezza casa e quando si ritroverà al televoto una volta no e cento si#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/QhkNhOr9Ev — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

La battuta di Angelica e Rosy su Giselda

Il nuovo format del Grande Fratello prevede che all'interno della casa più spiata d'Italia ci siano più "nip", ovvero non famosi, che vip. Proprio coloro che non sono abituati a stare tutto il giorno davanti alle telecamere stanno già facendo divertire i telespettatori a casa. Uno dei personaggi più frizzanti che sono stati presentati ieri sera, lunedì 11 settembre, è sicuramente stata Giselda Torresan, l'operaia di Treviso. La concorrente, infatti, è sempre molto allegra e pimpante e, proprio questo entusiasmo, sembra avere "infastidito" altre due gieffine: Angelica e Rosy.

Nel video pubblicato su Twitter da un utente, le due ragazze, appena sveglie, sentono Giselda uscire dalla camera da letto già su di giri e Angelica dice: «Guarda che non siamo mica alla sagra di Bassano del Grappa», ridendo. Giselda, però, non sembra offendersi e, anzi, risponde con un semplice sorriso.

Il Grande Fratello su Twitter

Non è cominciato nemmeno da 24 ore e l'hashtag del Grande Fratello è già primo nelle tendenze di Twitter. I fan del programma si stanno divertendo a commenatare ciò che succede in casa e in molti pensano che il cast sia molto interessante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA