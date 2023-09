«Pelato Infame», il tweet di Daniele Dal Moro smuove un polverone: ecco a chi potrebbe essere riferito

di Redazione Web

Daniele Dal Moro pubblica un tweet di poche parole, appena due, ma scatena subito polemiche e rumors. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è stato squalificato a causa dei suoi atteggiamenti violenti e del linguaggio volgare, non si è mai risparmiato sui social, spesso esprimendosi in modo crudo, a volte troppo. Nell'ultimo post su Twitter le sue parole sono forti e dirette.

Il tweet

«Pelato infame», scrive, lasciando però libera interpretazione su cosa intenda e soprattutto a chi si possa riferire. Dal Moro fu allontanato dal reality a causa degli atteggiamenti aggressivi, che non piacquero né al pubblico, né alla produzione, nei confronti della compagna Oriana Marzoli.

La scelta non fu presa bene da Daniele che annunciò procedimenti legali nei confronti della produzione: «Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023

Le ipotesi

Molti hanno notato che l'offesa arriva dopo l'intervista di Alfonso Signorini a Verissimo, un'intervista in cui il conduttore del Grande Fratello ha fatto un mea culpa, sottolineando quanto il cast della scorsa edizione fosse "sbagliato": «Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’».

Il dubbio è che le parole di Dal Moro siano una risposta a quella intervista, anche se in effetti l'ex gieffino non tagga nessuno, né lancia altri riferimenti. A giudicare dai commenti sotto il tweet molti però hanno avuto questa sensazione. Che sia solo una coincidenza?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 15:02

