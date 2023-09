Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a Venezia, red carpet luccicante: il bacio che allontana la crisi

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno preso parte alla penultima giornata del Festival del Cinema di Venezia. I due ex gieffini, infatti, hanno sfilato sul red carpet più ambito del mese di settembre e sono apparsi sorridenti, molto felici e affiatati spazzando via (per l'ennesima volta) le voci di una forte crisi. I fan degli "Oriele", quindi, possono (almeno per il momento) stare tranquilli: la loro coppia preferita è ancora insieme.

Oriana Marzoli si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia indossando una tutina super attillata, chiara e ricoperta di brillantini, un outfit che ha sicuramente messo in mostra le sue curve mozzafiato. La modella ha posato davanti ai fotografi che continuavano a chiamarla per rubarle uno scatto e, insieme a lei, c'era anche il fidanzato Daniele Dal Moro. L'influencer ha optato per il classico smoking e, anche se, di solito, è restio alle manifestazioni di affetto in pubblico, questa volta, non ha esitato a baciare la sua Oriana davanti a tutti i presenti. I fan degli Oriele (che gli hanno portati in tendenza su Twitter) non potrebbero essere più felici di così.

La storia (tormentata) tra Oriana e Daniele

Quindi, sembra proprio sia tornato il sereno tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, negli ultimi mesi, dopo essere usciti dalla casa del GfVip, si sono presi e lasciati più di cinque volte. Alcuni, infatti, pensano che la loro sia una strategia per aumentare la visibilità sui social ma i due hanno sempre smentito questa versione.

