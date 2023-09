Pomeriggio 5, Myrta Merlino non ingrana: persi 300mila spettatori in una settimana. I fan a Barbara D'Urso: «Torna, ci manchi»

«La casalinga di Voghera esiste», aveva detto Barbara D'Urso per rispondere a Myrta Merlino. Ma forse, con l'addio dell'ex conduttrice, adesso non guarda più Pomeriggio 5. A una settimana dall'esordio, i numeri della giornalista ex La7 non sono positivi. Il 21% di share della prima puntata è già un ricordo. Lunedì 11 settembre il nuovo format del programma di Canale 5 si è fermato al 16.95%. Il calo in appena sette giorni è stato di circa 300mila spettatori. I motivi? Forse lo stile della giornalista che non conquista il pubblico di Mediaset o magari un fisiologico calo iniziale. O, più semplicemente, il pubblico di Barbara D'Urso non approva il nuovo corso.

La D'Urso a Londra

Barbara D'Urso adesso è lontana.

I fan: ritorna Barbara

«Carissima Barbara, ho seguito sempre Pomeriggio 5 quando lo conducevi tu. Da questa stagione in poi non lo seguo più perché hanno sostituto te con una che non c'entra niente, perché è tutt'altro genere. A questo punto preferisco vedere da lunedì La vita in diretta condotta sempre dal grandissimo Matano», ha scritto un'altra utente in un commento che ha ricevuto grande apprezzamento.

Ma come questi ultimi, sono davvero tanti i commenti dello stesso tenore. Tanto che qualcuno fa notare l'incoerenza, dopo le critiche: «Gliene avete dette di ogni e ora tutti a chiederle di tornare». Sul tema, Barbara D'Urso non commenta. Ma non è difficile immaginare cosa stia pensando.

