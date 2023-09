Verissimo, Myrta Merlino rivela: «Mamma ho bisogno di te, adesso mi devi stare vicino»

di Redazione web

Myrta Merlino ospite a Verissimo con Silvia Toffanin si è confessata sul suo ruolo di donna, madre e giornalista. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è ritrovata al centro dei gossip e delle polemiche per l'addio di Barbara D'Urso. La sua sostituzione ha rappresentato un non facile inizio per la conduttrice e la sua nuova avventura televisiva.

La giornalista si è commossa dinanzi alle parole della figlia Caterina, 22 anni, che le ha dedicato un incoraggiamento di in bocca al lupo. Mentre i gemelli Giulio e Pietro le dicono che sembra nata per la conduzione di questo nuovo programma.

Myrta Merlino e la nuova avvenutra

Rifugiatasi a Pantelleria dedicandosi a Marco Tardelli e ai figli Pietro, Giulio e Caterina, Myrta Merlino ha superato il ciclone televisivo ed è tornata più forte di prima per potersi "meritare" il posto in un programma di successo come Pomeriggio 5.

Che sia in grado di condurre un programma del genere è assodato, ma «saprà farci dimenticare Barbara D'Urso?», questo è il dubbio dei fan del programma.

La sua vita privata

Sul suo ruolo di donna lavoratrice ha confessato: «Se c'è una cosa che davvero mi pesa è che faccio fatica a dedicare del tempo ai miei figli.

I primi due gemelli li ha partoriti da sola, mentre il primo marito era in coma in seguito ad un incidente stradale. «Decido di andare a Roma da Napoli, con due gemelli piccoli per dedicarmi ad una grande occasione di lavoro - ha spiegato Myrta Merlino a Verissimo -. Mi hanno detto tutti che ero pazza. Mi ero sentita colpevole perché avevo capito le mie forze arrivavano fino ad un certo punto. Mio marito non voleva chiedere aiuto e a distanza di anni, quando è stato meglio e ha deciso di rivedere i ragazzi, mi disse: 'Ti ringrazio per aver reso i nostri figli sereni e pieni di vita e per averli cresciuti così'».

Il ricordo della mamma

«Ho questa stupida idea che se le mando delle cose, un messaggio sul cellulare, in qualche modo le recepisce - ha detto la giornalista in merito alla morte della mamma -. Le ho scritto: 'Mammina ho bisogno di te, adesso mi devi stare vicino'».

Il compagno Marco Tardelli

«L'amore tra me e Myrta è nato in età adulta - ha confessato il compagno di Myrta Merlino Marco Tardelli -. Abbiamo iniziato a convivere da poco, inizialmente c'erano dei probemi perché due persone che vivono da anni da soli trovano dei problemi. Myrta è una grande professionista, nella vita è molto generosa. Con me è molto affettuosa, sempre disponibile per gli amici. In questa nuova sfida cerco di starle vicino, ma la cosa bella è che quando si accende la lucetta rossa lei va».

Sabato 9 Settembre 2023

