Myrta Merlino, ecco quali sono gli amuleti portafortuna (immancabili)

Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 era molto atteso dal pubblico televisivo che per 15 anni era abituato a vedere Barbara D'Urso alla conduzione. La stessa conduttrice era molto tesa ed emozionata allo stesso tempo: la sfida che ha raccolto è molto insidiosa, ma il pubblico da casa ha apprezzato il suo lavoro e gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5 hanno premiato le novità.

Nello studio con lei, Myrta ha voluto, non solo alcuni dei suoi più cari amici, ma anche i suoi amuleti porta fortuna e, alla fine della puntata, ad aspettarla fuori dagli studi televisivi c'era una sorpresa inaspettata.

Andiamo a scoprire i dettagli.

Myrta Merlino e gli amuleti

Myrta Merlino, da brava napoletana è molto legata ai riti scaramantici e agli amuleti porta fortuna. La conduttrice non ha mai nascosto questo suo lato del carattere vivace e, in una delle ultime interviste rilasciate ha raccontato quali sono i suoi 3 amuleti e porta fortuna di cui non può proprio fare a meno: «la pietra di sale che mi ha regalato il mio agente Lucio Presta, per assorbire la negatività, una tazza piena di caffè o una bevanda che mi tiri su durante la diretta e l'orologio di Marco Tardelli, non lo dimentico mai».

Durante la prima puntata di Pomeriggio 5, in studio erano presenti tutti e tre i portafortuna.

La sorpresa dei figli

Myrta Merlino ha tre figli: i primi due sono gemelli, Pietro e Giulio Tucci e sono nati dalla sua relazione con Domenico Tucci, nel 1997, mentre Caterina Arcuri è nata da matrimonio con Domenico Arcuri.

Ieri sera, al termine della prima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha trovato, fuori dagli studi televisivi, i figli Pietro e Caterina e un grande mazzo di fiori per festeggaire il suo debutto in Mediaset. La conduttrice ha condiviso il momento e la felicità con i suoi follower.

