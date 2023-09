Gianmarco Tamberi a Verissimo, dalla depressione alla sua Chiara: «Ho sofferto, ma non ho mai pensato di smettere»

di Redazione web

Gianmarco Tamberi, dal rapporto con i genitori sino alla sua amata Chiara, si è aperto molto nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Il programma è tornato in onda oggi 9 settembre e tra gli ospiti vanta proprio il campione mondiale di salto in alto.

Lo sportivo, noto al mondo come «Half Shave», cioè "mezza barba", nomignolo dovuto al rituale di rasare il volto solo a metà alle competizioni sportive, ha ripercorso le tappe della sua vita sino agli obiettivi futuri.

Gianmarco Tamberi: la depressione

Gianmarco Tamberi ha spiegato come ha vissuto il momento più critico della sua vita: l'infortunio del 2016 e la paura di non poter ricominciare con il suo sport preferito, il salto in alto.

«Ho vissuto una sottospecie di depressione in casa. Quell'infortunio mi ha cambiato la vita. Da essere alle stelle a cadere in un baratro. Grazie alla mia Chiara sono riuscito a superarlo», ha spiegato Gianmarco Tamberi a Silvia Toffanin.

Ai genitori deve tutto ciò che è e a loro ha dedicato la vittoria ai Mondiali, ma la moglie è la colonna portante della sua vita.

La sua amata Chiara

Nel suo percorso di rinascita fondamentale Chiara: «Devo tantissimo a lei per come mi è stata vicino in quegli anni difficilissimi.

«Sicuramente le Olimpiadi di Parigi 2024», ha concluso a Verissimo l'atleta sui suoi obiettivi futuri.

