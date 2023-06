Gimbo Tamberi vince l'oro agli Europei e polemizza: «Golden Gala? Non mi hanno invitato». La risposta della Fidal

di Redazione web

Gianmarco Tamberi fa sua la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Europei in corso in Polonia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow realizza la misura di 2.29 metri, davanti al belga Thomas Carmoy (argento) e al polacco Norbert Kobielski (bronzo). E dopo la vittoria, la medaglia olimpica di due anni fa si lascia andare ad una dura polemica per il mancato invito al Golden Gala, con un botta e risposta a distanza con il presidente della Fidal.

Tamberi, la vittoria e la polemica

«Perché non sono andato al Golden Gala? Mi sarebbe piaciuto moltissimo, non stiamo a disquisire su come sono andate le cose ma mi sarebbe piaciuto anche solo essere presente, ma alla fine non sono nemmeno stato invitato - le parole di Tamberi - forse la mia presenza non era gradita, non mi sono sentito di andare comunque ma guardo oltre, a questa squadra, all'Italia per quanto mi è dispiaciuto molto non andare al Golden Gala, ma non potevo esimermi dal venire qui. L'ho fatto per i ragazzi e per l'Italia. Sono contento e orgoglioso di fare parte di una squadra così forte».



Queste le polemiche parole del campione del salto in alto Gimbo Tamberi sul Golden Gala, dopo aver conquistato l'oro al'Europeo a squadre nell'alto, valido anche per i Giochi Europei in Polonia. «Non andavo sui dettagli del motivo per cui non sono andato al Golden Gala che sono molteplici e poi non sono stato nemmeno invitato, ho ritenuto che forse la mia presenza non era gradita e non sono andato», ha ribadito Tamberi.

La risposta di Mei (Fidal) a Tamberi

«Dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, penso che l'ultima cosa che dovrebbe fare Gimbo è tornare a parlare di una gara che non ha avuto problemi: lui ha fatto una trattativa con l'organizzazione, non è andata a buon fine, e non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo. Ha chiesto troppo? Prosaico parlare di soldi», la pronta risposta del presidente della Fidal, Stefano Mei.



