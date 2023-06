Totti sogna il ritorno alla Roma: «Mi piacerebbe». Poi la frecciata a Dybala: la 10 deve meritarla

di Redazione web

Francesco Totti ci spera ancora. Non l'hai mai nascosto che vorrebbe tornare alla Roma, con un ruolo da dirigente. E aspetta una chiamata da Trigoria, che al momento non è arrivata. Intervistato da Goal.com, durante l'evento "Operazione Nostalgia" a Ferrara, a domanda specifica non si è tirato indietro: «A chi non piacerebbe stare alla AS Roma?». Messaggio per i Friedkin, per cui ha avuto sempre belle parole.

Totti e la Roma, futuro di nuovo insieme?

Totti continua a seguire la sua Roma da tifoso. Soffre sul divano di casa, come un giallorosso qualunque. Ma nella capitale è ancora una star, nonostante si sia ritirato da più di 6 anni. La sua '10' è rimasta intoccabile, anche se qualche tifoso vorrebbe vederla addosso a Paulo Dybala. Per lo storico capitano, l'argentino deve meritarsela: «La merita se resta altri 10-20 anni». E su Mourinho, aggiunge, è «un grande allenatore, grande uomo, ha fatto tantissimo.

L'evento a Ferrara

