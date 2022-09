Gimbo Tamberi a nozze con la sua Chiara Bontempi: «Ci sentiamo fortunati». Le immagini della festa

Gianmarco Tamberi sposo. L'azzurro del salto in alto, 30 anni, ha detto sì alla sua Chiara Bontempi. La cerimonia si è tenuta ieri a Pesaro, con il ricevimento nella suggestiva cornice di Villa Imperiale. L'atleta marchigiano, vincitore dell'oro alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei di Monaco di Baviera, per il grande giorno ha scelto un abito di Armani. Tanta la felicità di amici e fan, con la sposa che sui social ha scritto: «Ci sentiamo così fortunati per tutto l'amore che abbiamo ricevuto. Grazie a tutti, presto vi racconteremo tutto».

Emozionante l'ingresso di Chiara Bontempi prima della cerimonia, così come l'uscita dei due sposi, a cui gli invitati hanno lanciato petali di rose. Tra gli invitati tanti atleti che hanno partecipato a vari campionati insieme a 'Gimbo' Tamberi. C'era anche Bebe Vio, protagonista di un divertente siparietto con gli sposi, che si rivolge così a Tamberi: "Vai da tu' moje".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA